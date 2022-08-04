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شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 11.39% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 118.57 خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بـ 106.45 خلال شهر أيار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 13.09% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى، وحسب الإحصاء، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 12.98% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 3.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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