الصين تبدأ أكبر مناوراتها حول تايوان

شرعت الصيت اليم الخميس، بتدريبات عسكرية حول تايوان، في أكبر مناورات يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في).





وتجري بكين مناورات عسكرية كبيرة اعتبارا من ظهر اليوم الخميس في عدد من المناطق حول تايوان، عند طرق التجارة المزدحمة.



وستجرى هذه التدريبات في سلسلة من المناطق التي تطوق تايوان وبعضها على بعد عشرين كيلومترا فقط عن الساحل التايواني، وستستمر حتى ظهر الأحد.



وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" نقلا عن محللين عسكريين أن التدريبات ستجري على مدى "غير مسبوق" لأن الصواريخ ستحلق فوق تايوان للمرة الأولى: "هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الصيني ذخيرة حية ونيران مدفعية بعيدة المدى فوق مضيق تايوان".



وفي إجراء احترازي لضمان السلامة، منعت إدارة الأمن البحري الصينية السفن من دخول مناطق المناورات المعنية.



وقال مصدر عسكري صيني "اذا اصطدمت القوات التايوانية عمدا (بالجيش الصيني) وأطلقت رصاصة واحدة عرضا، سيرد (الجيش الصيني) بقوة وسيكون على الجانب التايواني تحمل كل العواقب".



وتؤكد بكين أن هذه التدريبات وكذلك تدريبات أخرى محدودة بدأت في الأيام الأخيرة هي "إجراء ضروري وشرعي" بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان.



رام الله - دنيا الوطن