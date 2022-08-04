دولي

شركة (إلعاد) الإسرائيلية تتلقى موافقة السعودية على التحليق في أجوائها

شركة (إلعاد) الإسرائيلية تتلقى موافقة السعودية على التحليق في أجوائها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أن شركة إلعاد الإسرائيلية للطيران،  تلقت اليوم الموافقة الرسمية من السلطات السعودية لتسيير رحلاتها في المجال الجوي للمملكة.

وقالت (مكان):  إن هذه الموافقة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، مما سيشكل بشرى هامة للسياح الإسرائيليين المتوجهين 
  إلى والعائدين من دول في الشرق الاقصى اذ يقلص التحليق فوق الأراضي السعودية من مدة هذه الرحلاتط.

وأضافت: إن الرحلة إلى تايلاند ستستغرق نحو ثماني ساعات ونصف الساعة وإلى بومباي نحو خمس ساعات وربع الساعة.

وأفادت (مكان)  أن شركة الطيران إلعال تنتظر الحصول على إذن من سلطنة عُمان للبدء بتسيير رحلاتها.

وكانت شركة "طيران سيشل" قد أعلنت عن حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدني السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب وماهية في جمهورية سيشل.

وأوضحت (مكان) أن موقع "باسبورت نيوز" المختص بشؤون السياحة والرحلات، أفاد بأن الرحلة الأولى انطلقت أمس الأربعاء من مطار "بن غوريون" وعبرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية في طريقها إلى جمهورية سيشل، وهي دولة في إفريقيا تتواجد في المحيط الهندي مكونة من عدة جزر.

وكانت السعودية أعلنت منذ أسابيع خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها ستسمح لجميع شركات الطيران باستخدام أجوائها.

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