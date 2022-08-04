مجلس الشيوخ يصادق على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. وبايدن يرحب

رام الله - دنيا الوطنرحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، مؤكدا عزمه على توقيع البروتوكولين في أسرع وقت.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "بفارغ الصبر أنتظر إمكانية التوقيع على البروتوكولين حول انضمام فنلندا والسويد، وأحييهما... إنهما ديمقراطيتان قويتان، ولديهما قوات مسلحة ذات قدرات قتالية عالية، في صفوف أعظم تحالف دفاعي في التاريخ".ووصف الرئيس الأمريكي التصويت في مجلس الشيوخ بأنه "تاريخي" وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك".