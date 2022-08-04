شرطة الاحتلال تسمح لـ 3000 مستوطن باقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

ويشهد المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، اقتحاماً للمستوطنين وسط حماية من شرطة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، بأن شرطة الاحتلال، ستسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، مساء السبت ويوم الأحد المقبلين.جاء ذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكلين الأول والثاني"، وفق زعم اليهود.ويتوقع أن يقوم حوالي 3000 مستوطن بهذا الاقتحام، بحيث سيسمح لهم باقتحام المسجد الأقصى على دفعات، وبمجموعات تصل الى سبع لمدة لا تفوق 30 دقيقة.