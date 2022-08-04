الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم وجنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين وفتى من بيت لحم.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت لطفي صلاح الدين صلاح (43 عاما)، من بلدة الخضر، وزيد محمد الصلاحات (17 عاما) من منطقة واد شاهين، ومحمد محمود أبو شعيرة من حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها منزل والدة الأسير عيسى عواد، والشقيقين عواد وناصر عواد.هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عامر أبو طعيمة واستولت على مركبته بعد اقتحام السيلة الحارثية ومداهمة منزل ذويه، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى تعنىك، ورمانة، وعانين، والطيبة.