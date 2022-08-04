إعلام إسرائيلي: سلاح الجو غطّى القطاع بطائرات مسيّرة مسلحة لاستهداف "خلايا مضادات الدروع"





كما لن تستأنف حركة القطارات بين اشكلون واسدود، وفق ما قرره المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء امس.





تأتي هذه الإجراءات وسط تخوفات إسرائيلية، بإمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل أو تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين على امتداد السياح الأمني وفي التجمعات السكنية المحاذية له، ردا على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي والعشرات من عناصرها في الضفة الغربية.



كما تقرر في وقت سابق أمس استدعاء 100 جندي احتياط لمساعدة فرقة غزة على إغلاق بعض المحاور في هذه المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن سلاح الجو، غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة، في محاولة للبحث عن فرصة لـ "استهداف خلايا مضادات الدروع".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن حالة التأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تستمر اليوم، بحيث يبقى العديد من المحاور والطرق مغلقاً امام حركة السير.