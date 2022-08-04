شؤون فلسطينية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت مواصلة الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها على الأرض سواء بالقدس الشرقية المحتلة وفي عموم انحاء الضفة العربية وفي قطاع غزة المحاصر.

ولفت إلى ما جرى بالأمس من اقتحام لمخيم جنين واستشهاد الفتى ضرار الكفريني (17 عاماً)، ووقوع عدد آخر من الإصابات واعتقال عدد آخر من المواطنين  وايضا اقتحام آخر لمخيم الفارعة في طوباس وعمليات الهدم في سبسطيه والتهديد بإخلاء الخان الأحمر والعديد من المناطق وإنذارات بالهدم لمنازل ومؤسسات سواء منطقة القدس الشرقية المحتلة أو في عموم أنحاء الضفة الغربية.

ودعا رأفت في تصريح له، إلى تعبئة الشعب الفلسطيني من أجل استنهاضه لمواجهة هذه الإجراءات الإجرامية بكل أشكال المقاومة الشعبية وتعزيزها وبالأخص في المناطق التي تتعرض لهجمات عصابات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع التأكيد مجدداً على أهمية تشكيل لجان حراسة في تلك المناطق التي يواجه فيها أبناء شعبنا يوميا الإعدامات على يد جيش الاحتلال بدعم وتصريح معلن من رئيس الحكومة الحالية لبيد واعضائها لعمليات القتل.

وبين رأفت أن القيادة الفلسطينية تتابع العمل على الصعيد الدولي من أجل ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم، ووقف كل الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال في عموم أنحاء الضفة الغربية.

وأكد رأفت في نهاية تصريحه على أن العمل جارٍ مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي سواء الدول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية ومع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت إلى جانب دولة فلسطين لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة حيث سيجدد الرئيس في شهر أيلول القادم طرح مطلب العضوية الكامل لدولة فلسطين على الجمعية العامة، و الاتصالات مستمرة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا من أجل عدم استخدام الفيتو.


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