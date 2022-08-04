شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": ما أعلن عنه في مجزرة كفر قاسم أدان الأفراد وبرأ دولة الإحتلال

"الديمقراطية": ما أعلن عنه في مجزرة كفر قاسم أدان الأفراد وبرأ دولة الإحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية الكشف عن بعض وثائق جريمة مجزرة كفر قاسم، بأنها خطوة منقوصة، ولا تكشف عن جوهر القضية بما هي مجزرة ذات أهداف سياسية، لا تقف عند حدود إعدام 49 فلسطينياً، بدعوى مخالفة قرار منع التجول، بل تستهدف التهجير الجماعي لشعبنا نحو الضفة الفلسطينية، مستغلة إنشغال العالم بالعدوان الثلاثي الإسرائيلي – البريطاني – الفرنسي على مصر، في 26/10/1956، بعد قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.

وقالت الجبهة: إن إسرائيل في كشفها عن جزء من الحقيقة، تحاول أن تصور مجزرة كفر قاسم وكأنها مجرد أخطاء ارتكبتها عناصر من الشرطة، وهي محاولة لتبرئ الدولة الصهيونية التي قامت واعتاشت على العدوان والقتل والتدمير والتهجير الجماعي لشعب فلسطين.

ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية الدولية في أنحاء العالم، إلى الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، للكشف عن كافة جرائمها، بحق شعوبنا العربية في مقدمتها شعب فلسطين، بما في ذلك مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ما زالت إسرائيل تحاول أن تتبرأ منها، في وقت يدرك فيه الجميع أنها جرت بتدبير جيش الغزو الإسرائيلي وتحت أنظاره، وبمشاركة مباشرة وميدانية منه.

وختمت الجبهة داعية جالياتنا الفلسطينية والعربية في أوروبا وغيرها، وبالتعاون مع القوى الصديقة والمحبة للسلام، للعمل الحثيث على كشف جرائم إسرائيل ومجازرها، وإحباط محاولاتها التستر عليها، خلف الادعاء "معاداة السامية".


أخبار ذات صلة

النضال الشعبي: ما يستهدف الشعب الفلسطيني ويتهدد قضيته الوطنية يتطلب الوحدة

النضال الشعبي: ما يستهدف الشعب الفلسطيني ويتهدد قضيته الوطنية يتطلب الوحدة

&#34;رأفت&#34; يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

"العربية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

التقرير الـشهري (23) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التقرير الـشهري (23) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعو إلى الحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة

"الديمقراطية" تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعو إلى الحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;رأفت&#34; يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

"العربية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

منوعات

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

عربي

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج