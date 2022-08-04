شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مع ممثلة منظمة (يونيسيف) في فلسطين السيدة لوتشيا المي تطورات العمل والتنسيق في البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها من قبل سلطة المياه والممولة من منظمة (يونيسيف) والتي تعكس احتياجات قطاع المياه في الضفة وغزة.

حيث أكدت السيدة إلمي في بداية اللقاء على أهمية التعاون لتوفير المعدات والاحتياجات الفنية لضمان ديمومة عمل المشاريع لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتشغيل والصيانة.

كما تطرق اللقاء الى تطورات العمل في المشاريع الجاري العمل على مثل مشروع تأهيل شبكة مياه يطا، وكذلك مشروع محطة التحلية محدودة الحجم في جنوب قطاع غزة والاحتياجات اللازم تأمينها لضمان العمل فيها وتشغيلها بكفاءة. إضافة إلى نقاش مشاريع مستقبلية جديدة.

من جانبه أكد المهندس غنيم على أهمية دعم البرامج والمشاريع الاستراتيجية في مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية لما لها من أثر كبير فى ديمومة الخدمة، وكذلك تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة القائمة لما لها من دور في دعم لصمود المواطنين وتوفير الخدمات بالرغم من الظروف المعقدة.

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