شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

"العربية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه
الجبهة العربية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الجبهة العربية الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الدموية بحق الفلسطينيين، داعية إلى تقديم قادتها للمحاكمة.

جاءت تصريحات الجبهة هذه خلال تعمد الاحتلال الإسرائيلي قتل ضرار رياض الكفريني بدم بارد إثر اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية قبل يومين.

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي لها :" جرائم الاحتلال المتواصلة لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله حتي تحقيق كامل أهدافه الوطنية و المشروعة "، منوهة إلى أن المخزون الثوري لشعبنا لا ينضب أبدا، و يجب على العالم أن يعي جيدا بأن " الفلسطينيين سيواصلون  الدرب نحو الحرية بكل السبل المتاحة"،  موضحة أن الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال هو وصمة عار على جبين الانسانية ، وحضارة حقوق الانسان التي يتغنى بها دون أن يتخذ أي موقف رادع تجاه الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائمه على مدى العقود الماضية.

وحملت الجبـهـة الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة المناضل بسام السعدي الذي اعتقلته قوات الاحتلال رغم  إصابته خلال تصديه لاقتحام المخيم، مؤكدة في الوقت ذاته " نضال شعبنا ومسيرته المعبدة بتضحيات الشـهــداء والأسرى والجرحى لا ترهبه فوهات البنادق وإرهاب الاحتلال ومليشيات قطعان المستعمرين الصهاينة "، مبينة أنهم يواصلون عربدتهم وسرقتهم للأرض الفلسطينية.

و كانت الجبـهـة العربية الفلسطينية قد نعت في وقت سابق الشهـيد ضرار رياض الكفريني الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم جنين بالضفة الغربية، متوجهة  بخالص العزاء لذويه وأصدقائه ومحبيه، و مؤكدة أن دماء الشهـيد الكفريني ودماء شـهـداء شعبنا لن تزيده إلا إصرارا على إنهاء الاحتلال و كنسه،  وسيدافع عن نفسه بكل السبل المتاحة والمشروعة.

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