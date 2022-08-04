شؤون فلسطينية

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المشتركة للاجئين، الأربعاء اجتماعاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة السيد توماس وايت وطاقم العمل من إدارة الوكالة.

وناقش المجتمعون السلة الغذائية وإضافة المواليد والأزواج الجدد الذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن مئة ألف منتفع منذ العام 2019.

بدوره، أكد  توماس وايت أن شهر نيسان/ إبريل القادم من عام 2023 سيشهد إضافة 30 ألف منتفع من الفئات الهشة على برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم إضافة 30 ألف آخرين في شهر حزيران القادم وفقاً للحالة المالية وما يتوفر من الاستجابة لنداء الطوارئ، ليصل عدد المستفيدين من برنامج السلة الغذائية في قطاع غزة إلى 1.2 مليون لاجئ فلسطيني .

من جهتها، اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين ذلك خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح، ولكنها بحاجة إلى استكمال بإضافة كافة الأزواج والمواليد الجدد كحق طبيعي لهم جرى تأخره عدة سنوات.

ودعت اللجنة المشتركة طاقم الإدارة لإطلاق نداء عاجل للطوارئ والمطالبة من المجتمع الدولي الاستجابة لكل متطلبات النداء، حيث أن قطاع غزة يعيش حالة من الحصار والإغلاق والجوع والفقر جراء السياسات الإسرائيلية في الوقت الذي وصلت معدلات البطالة والفقر إلى أرقام فلكية لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المستوى الاجتماعي، وهذا ما أكدته دوائر (أونروا) أن 70 % من سكان قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي وهذا يملي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته إزاء الكارثة التي يتعرض لها قطاع غزة.

من جهته، أكد مدير برنامج الإغاثة الاجتماعية أنه تم توفير القرطاسية والزي المدرسي للطالبات في العام الدراسي القادم إضافة إلى توفير الأموال للحالات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي لنحو 22 ألف فرد من الأسر الفقيرة التي تعيلها امرأة أو طفل أو معاق والمعمول به ضمن الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين بسرعة تثبيت الشواغر وفقاً للاتفاق الذي جرى مع المفوض العام بحيث لا تزيد النسبة المتبقية عن 7.5 %، وأن يتم الالتزام بالقائمة المُعدة في 2020 وفق الدور والترتيب.

وأكد وايت الالتزام بما تم الاتفاق عليه أمام المفوض العام، على أن يتم العمل بالدور مع مراعاة الاحتياجات خاصة للطلاب في المرحلة الإعدادية والحفاظ على الحق الطبيعي للقائمة على الدور بأن من يفوته الدور والترتيب لا يدخل امتحان جديد.

وتقدمت اللجنة المشتركة للاجئين بعدد من المقترحات لحل هذه المعضلة، على أن يتم تلبية الحاجة من خلال تعيينات جديدة بدلاً من المتقاعدين أو من الذين ترقوا إلى نائب مدير، ووعد وايت بنقاش الأمر مع الإدارة العليا لـ(أونروا) .

أخبار ذات صلة

التقرير الـشهري (23) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التقرير الـشهري (23) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعو إلى الحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة

"الديمقراطية" تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعو إلى الحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

عقب توتر الوضع.. الاحتلال يهدد غزة بالتصعيد

عقب توتر الوضع.. الاحتلال يهدد غزة بالتصعيد

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

&#34;الديمقراطية&#34;: تدين السياسات الأميركية الإستفزازية في بحر الصين

"الديمقراطية": تدين السياسات الأميركية الإستفزازية في بحر الصين

تمديد استقبال طلبات الترشح لجوائز &#34;فلسطين الثقافية&#34; لغاية 1 أيلول 2022

تمديد استقبال طلبات الترشح لجوائز "فلسطين الثقافية" لغاية 1 أيلول 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

اللجنة المشتركة للاجئين تعقد لقاءاً هاماً مع مدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

تقرير: ثمانية شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

&#34;الديمقراطية&#34;: تدين السياسات الأميركية الإستفزازية في بحر الصين

"الديمقراطية": تدين السياسات الأميركية الإستفزازية في بحر الصين

تمديد استقبال طلبات الترشح لجوائز &#34;فلسطين الثقافية&#34; لغاية 1 أيلول 2022

تمديد استقبال طلبات الترشح لجوائز "فلسطين الثقافية" لغاية 1 أيلول 2022

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابين من مخيم الدهيشة

"مستعربون" يختطفون شابين من مخيم الدهيشة

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 28 طفلاً و5 نساء وشهيدة

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 28 طفلاً و5 نساء وشهيدة

منوعات

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

عربي

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج