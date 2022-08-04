التقرير الـشهري (23) لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

صوتت لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية بأغلبية ساحقة للإعتراف بأن “قوانين وسياسات وممارسات إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.







استنكرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع زيارة صحفي إسرائيلي للإمارات ولقاءه ولي عهد رأس الخيمة، محمد بن سعود بن صقر القاسمي.



أدانت حملات المقاطعة تعاون دولة الإحتلال الإسرائيلية والإمارات في مجال المشاريع الزراعية والمياه في قارة أفريقيا.



البحرين:



ثمن ناشطون في حملات المقاطعة موقف الوزيرة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة " وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار" لرفضها مصافحة سفير دولة الإحتلال الإسرائيلية في البحرين، الأمر الذي أدى إلى خسارة وظيفتها.



سلطنة عمان:



ثمنت حملات المقاطعة إنسحاب منتخب سلطنة عمان لكرة السلة من بطولة العالم الجامعية في البرتغال، رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.



السعودية:



أدان ناشطون بحملات المقاطعة زيارة مراسل صحيفة إسرائيل اليوم المتطرفة ومحلل الشؤون الأمنية فيها "يوآف ليمور" للرياض.



أدانت حملات المقاطعة إستضافة صحفي إسرائيلي بهدف الترويج للتطبيع بين السعودية ودلة الإحتلال الإسرائيلية.



أدانت حملات المقاطعة فتح المجال الجوي السعودي للرحلات المباشرة من دولة الإحتلال الإسرائيلية لشركات الطيران الإسرائيلية.



قطر:



أدان تجمع شباب قطر ضد التطبيع المشاركة القطرية في اجتماع كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال أنه جرى مؤخرًا بشكل سري في شرم الشيخ، بين قادة أمنيين عرب وخليجيين وإسرائيليين، مؤكدة أن “ما يخطط ويروج له يعني في نظرنا تصفيةً للقضية الفلسطينية”.



الأردن:

ثمنت حملات المقاطعة إعلان نادي الوحدات الأردني الإنسحاب من بطولة العين الدولية لكرة الطائرة التي ينظمها نادي العين الإماراتي رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.



مصر:



أدان ناشطون بحملات المقاطعة زيارة وفد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال المصريين دولة الإحتلال الإسرائيلية في إطار اتفاقية الـ QIZ بين "إسرائيل" ومصر والولايات المتحدة، بهدف تعزيز التطبيع التجاري والإقتصادي.



أطلق ناشطون وشخصيات عامة داخل مصر وخارجها حراكاً شعبياً للتنديد بالمتلقي الدائم بين الدول العربية و"اسرائيل" فيما يسمي بـ" قمة النقب".



المغرب:



أدانت حملات المقاطعة توقيع المغرب ودولة الإحتلال الإسرائيلية إتفاقية بقيمة 5 مليار درهم لبناء 5 مستشفيات في وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي.



أدانت حملات المقاطعة اللقاء بين وزيرة الداخلية لدولة الإحتلال الإسرائيلية "إيليت شاكيد" ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الرباط.



أدانت حملات المقاطعة زيارة رئيس جيش الأركان الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، للرباط عاصمة المغرب.



فلسطين:



نفذ عدد من الناشطين في حركات المقاطعة ومناهضة التطبيع في جميع الوطن العربي حملة إلكترونية للتنديد بزيارة جو بايدن إلى فلسطين ومطالبته بالتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.



نظمت الحركة الطلابية الفلسطينية ندوة بعنوان دور الحركة الطلابية الفلسطينية في مناهضة التطبيع بالتزان مع زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.



أدانت حملات المقاطعة مشاركة أربعة وزراء خارجية من دول عربية (مصر، الامارات، المغرب، البحرين) وزير خارجية دولة الإحتلال الإسرائيلية في فعاليات منتدى النقب في البحرين.



ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار فرقة الأطفال الترفيهية "علوش ومروش" إلغاء حفلتها التي كان من المقرر عقدها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة.





استنكرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع زيارة صحفي إسرائيلي للإمارات ولقاءه ولي عهد رأس الخيمة، محمد بن سعود بن صقر القاسمي.أدانت حملات المقاطعة تعاون دولة الإحتلال الإسرائيلية والإمارات في مجال المشاريع الزراعية والمياه في قارة أفريقيا.البحرين:

ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إعلان شركة "بن آند جيريز" رفضها لقرار الشركة الأم "يونيليفر" لجهة بيع منتوجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.أدان ناشطون بحملات المقاطعة تصريح رئيس الولايات المتحدة الأميركية "جو بايدن" الذي يهدف إلى التطبيع بين دولة الإحتلال الإسرائيلية والسعودية.ثمنت حملات المقاطعة إقتحام متظاهرين مؤتمر "أمازون" في الولايات المتحدة الأميركية إحتجاجا على توقيعها عقدا مع دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية.ثمن ناشطون في حملات المقاطعة تقرير معهد واشنطن الذي أكد على تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية في دول الخليج.دنمارك:نفذ عدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية تظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن رفعوا من خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك تنديدًا بمشاركة فريق دراجات إسرائيلي في إحدى الفعاليات الرياضية في كوبنهاجن.بريطانيا:سلم مجموعة من النشطاء المناهضين للفصل العنصري في بريطانيا رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني لمطالبته بإلغاء قانون مكافحة المقاطعة والعمل على حماية الرأي والتعبير في بريطانيا.أعلن إتحاد الخبازين والطعام في بريطانيا (BFAWU)، أكبر نقابة عمالية مستقلة في قطاع الأغذية فى بريطانيا قرارا بالإجماع يُدين من خلاله نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" ويدعم حركة المقاطعة.ثمنت حملات المقاطعة وضع شاشة إلكترونية في بريطانيا مكتوب عليها "الناس الطبيعيون، يقاطعون إسرائيل".نجح ناشطون في حملات المقاطعة ومتضامنون مع القضية الفلسطينية على إجبار شركة "إلبيت سيستمز" على إغلاق مكتبها في منطقة Kingsway77 حيث يتواجد فيها المقر الرئيسي للشركة في لندن.نفذ ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية "حملة التضامن مع فلسطين"، تظاهرة أمام مركز الشرطة في لندن، داعين إلى إنهاء تعاون شرطة "هاكني" مع شرطة الإحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بضرورة إدانة شرطة الفصل العنصري "الإسرائيلي"، لا التعاون معها.نظم ناشطون في حملات المقاطعة وقفة أمام أحد متاجر شركة بوما في مدينة مانشستر البريطانية، لمطالبتها بعدم تجديد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.ثمن ناشطون بحملات المقاطعة المظاهرة أمام سفارة دولة الإحتلال الإسرائيلية في لندن رفضا للنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتنديدا بزيارة جو بايدن للشرق الأوسط.ثمن ناشطون في حملات المقاطعة رسم العلم الفلسطيني على مبنى "ليفربول" في بريطانيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.دعا ناشطون في حملات المقاطعة في بريطانيا مقاطعة بنك "باركليز" بسبب إستثماراته في دعم السلاح الإسرائيلي الذي يستخدم لقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه.ثمنت حملات المقاطعة تحذير "أمنستي" من إتفاق التجارة بين بريطانيا ودولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي من شأنه تعزيز نظام الفصل العنصري.نيوزيلندا:دعا عدد من صانعي الأفلام والمشاركين الدوليين في مهرجان "دوك إيدج" للافلام الوثائقية في نيوزيلندا، إلى طرد دولة الإحتلال الإسرائيلية من المهرجان رفضاً للتطبيع معها.إيطاليا:نفذ عدد من الطلاب في جامعة بولونيا الإيطالية فعالية إحتجاجية للمطالبة بوقف التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية مع الشركات والمؤسسات والجامعات "الإسرائيلية".نفذت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع وقفة في إيطاليا، دعما للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.إيرلندا:نظم نشطاء من حملة التضامن الفلسطيني في إيرلندا فعالية لجمع التوقيعات لمبادرة المواطنين الأوروبيين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.فرنسا:نفذ عدد من الناشطين في حملات المقاطعة وقفة إحتجاجية في فرنسا، إحتجاجا على مشاركة فريق من دولة الإحتلال الإسرائيلية في لعبة الدراجات الهوائية.ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إحتجاج ناشطين في فرنسا خارج معسكر لوجز في باريس، مطالبين بإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.نظم ناشطون في حملات المقاطعة وقفة تضامنية في مدينة "ليون" الفرنسية للمطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية.أورغواي:احتج ناشطون في حملات المقاطعة في مقر إتحاد كرة القدم الأوروغوياني (AFU) على دعوة المنتخب الأوروغواي لرفض اللعب مع فريق دولة الإحتلال الإسرائيلية.البرازيل:ثمن ناشطون بحملات المقاطعة دعوة عدد من النواب في البرازيل عقد مجلس خاص في البرلمان للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي.بلجيكا:ثمنت حملات المقاطعة بتنظيم الرابطة البلجيكية الفلسطينية طاولة معلومات في بلجيكا للتعريف بالقضية الفلسطينية والتضامن معها، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني.إسكتلندا:ثمن ناشطون بحملات المقاطعة رفع العلم الفلسطيني فوق مصنع "طاليس" للأسلحة في أسكنتلندا الداعم لدولة الإحتلال الإسرائيلية.ألمانيا:دعا عدد من النشطاء في حملات المقاطعة كافة المؤسسات والشخصيات الفلسطينية والعربية إلى مقاطعة أنشطة مركز "ويلي براندت" الألماني في القدس المحتلة.إسبانيا:ثمنت حملات المقاطعة إعلان البرلمان الكتالوني في إسبانيا قرارا يعترف بأن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويرتقي إلى جريمة فصل عنصري.جنوب أفريقيا:ثمن ناشطون بحملات المقاطعة مطالبة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا " ناليدي باندور" المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون ومساءلة "إسرائيل" عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً.على الصعيد العربي:الإمارات:أدانت حملات المقاطعة توقيع الإمارات ودولة الإحتلال الإسرائيلية إتفاقية شراكة بقيمة 147 مليون دولار أمريكي لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشاريع الرعاية الصحية في غانا.أدان ناشطون بحملات المقاطعة إلتحاق ضابط طيران إماراتي برتبة عقيد بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي.أطلق عدد من الناشطين في حملات المقاطعة والداعمين للقضية الفلسطينية حملة لمقاطعة وحذف تطبيق scores 365 الرياضي، بإعتباره يدعم دولة الإحتلال الإسرائيلية.