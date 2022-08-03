عقب توتر الوضع.. الاحتلال يهدد غزة بالتصعيد

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، عن رسالة إسرائيل لغزة عقب توتر الأوضاع الأمنية، وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.وقالت القناة الـ (12) الإسرائيلية: إن "إسرائيل هددت بأنه إذا لم يتغير الوضع الأمني المتوتر والتهديدات من غزة في غضون يوم أو يومين، فسوف سنصعّد، وسنقوم بتنفيذ ضغط اقتصادي أولاً ثم سيتم اتخاذ إجراءات أخرى".وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن (كابينت) قرّر في ختام جلسته التقييمية للأوضاع الأخيرة، تمديد حالة التأهب الأمني في منطقة غلاف غزة ليوم آخر.وقالت القناة الـ (13) الإسرائيلية، إنه "في ختام تقييم جديد للوضع، تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".ومن جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، إنه "يتم إجراء تقييم للوضع الأمني كل ساعتين تقريبًا حول حالة التأهب في غلاف غزة"، مضيفًا بأن "يوم الخميس سيجري تقييم كبير للوضع الأمني بقيادة بيني غانتس ورؤساء الهيئات".