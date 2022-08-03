افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأعلن اليوم الأربعاء، عن افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في المنطقة الزراعية الصناعية جنوب مدينة اريحا.وأكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية الأردنية، مشيدا بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال وبالدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني في مسيرة البناء والتنمية.من جانبه، قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي دعم القطاع الزراعي، وتسهيل عملية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، كما سيطور خدمات القطاع الزراعي.وأضاف العطاري، إن هذه الافتتاح نقطة انعطاف في مسار ومستقبل القطاع الزراعي في فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية في تطوير القطاع الزراعي عن طريق تطوير الخدمات البيئة الزراعية التشاركية للاقتصاد في البلدين خلال الأعوام القادمة.وتابع أن "إنشاء هذه الشركة وإطلاقها مدعوم بإرادة سياسية من الحكومتين تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني، اللذين دعيا إلى تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسير على عهد شهداء الجيش الأردني والمقاوم الفلسطيني الذين رووا بدمائهم الأرض".وأشار إلى أن هذا المشروع وهذه الشراكة ليست عبارة عن جني المال في المحفظة المالية الحكومية فحسب، بل مشروع استراتيجي وركيزة أساسية من ركائز القطاع الزراعي، ستدير حوكمة القطاع الزراعي بمضمون سياسي واقتصادي سيساعد في دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين في كل شبر من الأردن وفلسطين، ومكمل أساسي للقطاع الخاص بإرادة البلدين.بدوره، جدد ووزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات تأكيد موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأوضح أن افتتاح الشركة سيساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الأمن الاقتصادي.وأضاف أن هذا الجهد هو نتاج لعمل مشترك بدء عام 2017، وأثمر بالوصول إلى شركة متكاملة في المجال الزراعي.وأجمع الحنيفات والعطاري وأبو العسل، على أن إنشاء الشركة والمشاريع المشتركة يعكس الإرادة السياسية وترجمة لتوجيهات الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني.بدوره، أكد نائب سفير اليابان لدى فلسطين، هاتوري تاكاشي دعم بلاده للجهود الرامية لبناء الثقة والمنفعة لا سيما منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع هدفها دعم وتعزيز الاقتصاد المستدام في فلسطين ودول المنطقة، وبين أن اليابان قدمت 100 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنى تحتية وتوليد الطاقة والصحة ودعم مشاريع استثمارية في أريحا والأغوار.