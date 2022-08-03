شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 28 طفلاً و5 نساء وشهيدة

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال تموز بينهم 28 طفلاً و5 نساء وشهيدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز(340) حالة اعتقال بينهم 28 طفلاً، و5 نساء وارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى 230 شهيداً.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي حملات الاعتقال التي يستهدف بها الفلسطينيين وخاصه في مدينة القدس بهدف تهجيرهم و ردعهم عن التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى، حيث وصلت حالات الاعتقال بين المقدسيين ما يزيد عن (155) حالة.

ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع، بينهم قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 18 عام من سكان رفح وتم الإفراج عنهم لاحقاً بعد التحقيق.


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