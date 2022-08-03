شؤون فلسطينية

ما تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام؟

ما تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام؟
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية: إن "التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال وخاصة غانتس غير مقبولة، ويجب لجم الاحتلال ومنعه من الإضرار بالشعب الفلسطيني ومواصلة هذه السياسة التي ينتهجها"، مشددًا أن على الأمم المتحدة دور رئيس في هذا الإطار.

جاء ذلك، عند تلقي هنية اتصالًا هاتفيًا من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند، مساء اليوم الأربعاء، حيث جرى بحث التطورات السياسية والميدانية الأخيرة، والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال، وعمليات الاقتحام والاعتقال والاستيطان في الضفة المحتلة، وإغلاق المعابر في غزة.

وأكد على ضرورة وقف الاحتلال لكل اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا أن هذه الإجراءات من شأنها التضييق على الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تردي الحالة الإنسانية في الضفة والقطاع.

وأضاف هنية: "أننا أمام سياسة إسرائيلية ممنهجة يقوم بها الاحتلال من شمال الضفة إلى جنوبها، وتكريس حصار قطاع غزة، وهي سياسة مدانة ومرفوضة".

ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها في وقف هذه الإجراءات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال وتحمل مسؤوليتها أيضا في إيصال الوقود والدقيق إلى الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين، محذرًا من ارتفاع أسعار هذه السلع الرئيسة وتداعيات هذا الأمر.

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