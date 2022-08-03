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ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تهديدات زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لـ (حزب بالله) حال استهدافه لمنصة غاز (كاريش). 

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن ليبرمان أطلق تهديدات لـ (حزب الله)، مفادها: "إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش) سنمحو منطقة الضاحية في بيروت بأكملها". 

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية.

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، قول مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلة، وشاركوا في اجتماع (كابينت) اليوم، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية وحتى إلى عدة أيام من القتال".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن "منصة (كاريش) للغاز تمثل أحد الأصول الإستراتيجية لإسرائيل، وهي تقع في الأراضي الإسرائيلية"، داعية السلطات في لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية.

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