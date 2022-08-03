التجمع الإعلامي الديمقراطي: إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة في الاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنرحب التجمع الإعلامي الديمقراطي بقرار الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء انتخابات النقابة يومي التاسع والعاشر من كانون أول (ديسمبر) القادم.واعتبر التجمع الإعلامي قرار إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح نحو التجديد الديمقراطي في الجسم الصحفي الفلسطيني بما يخدم وجود نقابة قوية فاعلة ومهنية.وثمن التجمع دور نقابة الصحفيين على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية ولا سيما دورها في رصد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية والتي كان آخرها جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.ويشار إلى أن التجمع الإعلامي الديمقراطي هو الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.