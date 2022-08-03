شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء قيود الاحتلال المفروضة على غزة

"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء قيود الاحتلال المفروضة على غزة
شبكة المنظمات الأهلية - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجزي بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم التجاري أمام حركة المواطنين وبخاصة العمال والبضائع في كلا الاتجاهين، والذي يأتي في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها كافة قطاعات شعبنا.

وأشارت إلى التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات وبخاصة العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرهم من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بما يفند إدعاءات الاحتلال بوجود تسهيلات على حركة الأفراد والبضائع.

وشددت الشبكة على حق شعبنا في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لكافة البضائع و المنتجات.

وأشارت الشبكة إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل وللاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

أخبار ذات صلة

&#34;سكاي لاين&#34; تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للحريات الإعلامية في فلسطين

"سكاي لاين" تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للحريات الإعلامية في فلسطين

التجمع الإعلامي الديمقراطي: إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة في الاتجاه الصحيح

التجمع الإعلامي الديمقراطي: إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة في الاتجاه الصحيح

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

ارزيقات: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحادث دعس في طولكرم

ارزيقات: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحادث دعس في طولكرم

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة

نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات وعقد أعمال المؤتمر العام

نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات وعقد أعمال المؤتمر العام

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;سكاي لاين&#34; تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للحريات الإعلامية في فلسطين

"سكاي لاين" تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للحريات الإعلامية في فلسطين

التجمع الإعلامي الديمقراطي: إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة في الاتجاه الصحيح

التجمع الإعلامي الديمقراطي: إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة في الاتجاه الصحيح

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة

نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات وعقد أعمال المؤتمر العام

نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات وعقد أعمال المؤتمر العام

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها

القوى الوطنية تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا باعتقال محافظ القدس

القوى الوطنية تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا باعتقال محافظ القدس

منوعات

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

عربي

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري