"المنظمات الأهلية" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء قيود الاحتلال المفروضة على غزة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجزي بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم التجاري أمام حركة المواطنين وبخاصة العمال والبضائع في كلا الاتجاهين، والذي يأتي في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها كافة قطاعات شعبنا.وأشارت إلى التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات وبخاصة العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرهم من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بما يفند إدعاءات الاحتلال بوجود تسهيلات على حركة الأفراد والبضائع.وشددت الشبكة على حق شعبنا في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لكافة البضائع و المنتجات.وأشارت الشبكة إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل وللاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية.وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.