زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنفتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي السودانية والواحة وكذلك بلدتي جباليا وبيت لاهيا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.