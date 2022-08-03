دولي

بيلوسي تُصرح: لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة تايوان

بيلوسي تُصرح: لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة تايوان
نانسي بيلوسي
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة تايوان".

ووفق ما نقلته قناة (العربية)، رأى وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن "لا مبرر" لكي تستخدم الصين زيارة نانسي بيلوسي "ذريعة" لإجراء مناورات عسكرية.

وأضاف وزراء الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة في بيان "من الطبيعي أن يقوم نواب بلداننا بزيارات دولية، فرد الصين التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار المنطقة".

وغادرت بيلوسي، في وقت سابق تايوان بعد زيارة تتسببت في زيادة التوترات مع الصين.

وقبيل ذلك التقت بيلوسي، رئيسة تايوان تساي إنغ ون، في تايبيه، حيث أكدت الأخيرة أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين، و شكرت بيلوسي لحضورها من أجل تقديم دعم الولايات المتحدة لبلادها.

وأضافت: "بيلوسي كانت مصدر إلهام لبلادنا بدرجة كبيرة".

كما قلّدت رئيسة تايوان، الضيفة الأميركية وشاحا للتعبير عن شكر بلادها، وشددت على أن أي عدوان على بلادها "سيكون له تأثير على منطقة المحيطين الهادي والهندي"، مشددة بالقول: "سنقوم بما يلزم لتعزيز دفاعاتنا، وملتزمون بالأمن والاستقرار في المنطقة".

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