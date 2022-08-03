(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني



ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، قول مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلة، وشاركوا في اجتماع (كابينت) اليوم، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية وحتى إلى عدة أيام من القتال".



وكان (حزب الله) اللبناني قد نشر صوراً، في وقتٍ سابق، يقول إن مسيرات التقطتها لمنصة لاستخراج النفط بالمنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.



ونشر الإعلام الحربي في (حزب الله) صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط في البحر المتوسط ومعلومات عنها.



ووجّه الإعلام الحربي، رسالة للاحتلال الإسرائيلي مفادها: "في المرمى… واللعب بالوقت غير مفيد".



















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية.