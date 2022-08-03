ارزيقات: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحادث دعس في طولكرم





وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشاب أُدخل إلى أحد مشافي المدينة بتاريخ 30-7-2022، إثر تعرضه لحادث دعس ومن ثم نقله إلى المشفى الإستشاري في مدينة رام الله لمتابعة العلاج، حيث أعلن الأطباء مساء اليوم، عن وفاته متأثراً بإصابته.



وأضاف العقيد ارزيقات أنه قد تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث في حينه، وإبلاغ النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتسليم جثة الشاب لذويها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنتوفي مساء اليوم الأربعاء، شاب يبلغ من العمر (18 عاماً) من بلدة شوفه جنوب مدينة طولكرم متأثراً بإصابته جراء حادث دعس تعرض له قبل أيام.