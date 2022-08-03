شؤون فلسطينية

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة

وزير الزراعة الأردني: مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة
وزير الزراعة الأردني ونظيره الفلسطيني برفقة بشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات والنائب في مجلس النواب الأردني محمد العلاقمة، مدينة روابي على رأس وفد كبير ضم وزير الزراعة رياض العطاري وأمين سر اللجنة الزراعية في مجلس النواب الأردني عودة ركان العمر ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة عبيد الله الرواشدة والسفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي، وكان في لقاء الوفد الأردني والفلسطيني مؤسس مدينة روابي بشار المصري.

وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على مرافق المدينة المختلفة وبنيتها التحتية المتطورة، والصعوبات والتحديات التي واجهت المدينة خلال مراحل بنائها.

وقال الخليفات خلال الزيارة: إن "مدينة روابي صرح حضري صديق للبيئة، وهذا ما لمسناه اليوم من حيث الاهتمام بخلق مساحات خضراء في المدينة وما حولها، وكيف تمكنت من إحداث تجانس مع البيئة المحيطة بصورة مثالية تعزز انتماء هذه المدينة للطبيعة".

وأضاف أن روابي تُعبر بشكل حقيقي عن القوة والإرادة التي يتمتع بها الأشقاء في فلسطين والذين سطروا من خلال بنائها تحفة معمارية مستدامة وشامخة.

ومن جهته، أكد العطاري على أهمية هذه الزيارة في تعميق العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والأردني، معتبراً أن زيارة الوفد الأردني إلى مدينة روابي تأتي في إطار إطلاع الأشقاء في الأردن على عظمة هذا الإنجاز وقدرة الشعب الفلسطيني على الإبداع والابتكار بالرغم من كل المعيقات والتحديات.

وأضاف: "وجودنا هنا يندرج في إطار التعرف عن كثب على إسهامات القطاع الخاص الفلسطيني ودوره الريادي في مرحلة بناء الدولة الفلسطينية".

من جانبه، رحب المصري بالوفد، مؤكداً جاهزيته مشاركة تجربة بناء روابي مع الأشقاء في الأردن للاستفادة من هذه الخبرة الفريدة عالمياً في التخطيط لبناء مدن حديثة في المنطقة تلائم متطلبات وتطلعات الأجيال الجديدة في السكن والعمل والحياة.

وأشار إلى أهمية الزراعة في فلسطين ودورها في تعزيز تمسك المواطن بأرضه، كما شكر المصري الوزيرين على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة للمواطن الفلسطيني.               

ومنذ تأسيسها أصبحت مدينة روابي مقصداً من قبل العائلات الفلسطينية للسكن والاستقرار فيها نظراً لما أحدثته المدينة من إعادة ضبط لمفاهيم الحياة وتوفيرها لكل مستلزمات الرفاهية، إضافة إلى السكن بجوار الطبيعة بعيداً عن التلوث والضوضاء.

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