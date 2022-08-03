نقابة الصحفيين تقرر إجراء انتخابات وعقد أعمال المؤتمر العام



وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها: إنها "اتخذت قرار الدعوة لإجراء الانتخابات بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، وبعد مشاورات مع الكتل الصحفية الممثلة في النقابة".



ودعت وفق صلاحيتها التي نصت عليها المادة (24) من النظام الداخلي، أعضاء النقابة للمشاركة في أعمال المؤتمر العام يومي التاسع والعاشر كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وانطلاق الانتفاضة الأولى المجيدة.



وأشارت الأمانة العامة إلى أنها قد أنجزت إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة 2023-2026 لتقديمها للمؤتمر لإقرارها، وأنجزت مشروع النظام الإداري والمالي للنقابة لإقراره من المؤتمر، كما تم إنجاز التقرير المالي لكل السنوات الماضية بين المؤتمرين ومدققة من مكتب تدقيق حسابات قانوني وفق القانون والنظام، وبذلك تصبح الأمانة العامة جاهزة للانتخابات المقبلة.



وأضافت: "حرصا من الأمانة العامة للنقابة على التشاور مع جميع مكونات الجسم الصحفي والأطر الصحفية فإنها ستعطي فترة زمنية كافية للتشاور معها".



ورحبت الأمانة العامة بكافة دعوات إجراء الانتخابات التي تنسجم مع قرارها بإجراء الانتخابات التي تم التحضير لها بشكل حثيث ومهني وفق النظام والقانون، وأعلنت استعدادها للقاء والتشاور مع الجميع دون استثناء والأخذ بكل الأفكار والمقترحات التي تخدم وجود نقابة قوية فاعلة ومهنية، بما يستحق الجسم الصحفي الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام من أجل إعلاء كلمة فلسطين ورايتها خفاقة عالية.



وتابعت: "وبالتزامن، سيواصل زملاؤنا في الأمانة العامة في قطاع غزة التشاور مع كافة الكتل الصحفية للتحضير للانتخابات بالتاريخ المذكور".



كما أعلنت الأمانة العامة أنه وفق النظام سيتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات حسب ما تنص عليه المادة (34) من النظام الداخلي، مكونة من خمسة أعضاء وهم: ممثل منتدب عن مجلس نقابة المحامين، وقاضٍ متقاعد أو خبير إنتخابات ترشحه لجنة الانتخابات المركزية، وثلاثةُ أعضاء مشرفين من أعضاء الشرف المدرجين في سجلات النقابة، وذلك قبل (48) يوما على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر العام.





كما وأشارت إلى أنها ستزود لجنة الانتخابات بقوائم العضوية وتصنيفها وأصحاب حق الاقتراع.



وأوضحت الأمانة العامة أنها وحسب النظام الداخلي للنقابة، ستعلن جدول العملية الانتخابية بما يتضمن نشر سجل العضوية وأصحاب حق الاقتراع على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وعلى موقعها الإلكتروني قبل (48) يوما من موعد الانتخابات، وفتح باب الطعون والنظر بها من لجنة الانتخابات وفق ما نص عليه النظام الداخلي.



وأشارت إلى أنها كانت قد عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة ومتواصلة مع الكتل الصحفية الممثلة في النقابة خلال الأشهر والأسابيع الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما توجه نقيب الصحفيين إلى غزة وعقد بمشاركة أعضاء الأمانة العامة فيها سلسلة لقاءات ناجحة ومتميزة مع أغلب الكتل الصحفية التي استجابت لدعوات الحوار من أجل التحضير لانتخابات النقابة.



وفي هذا السياق، دعت النقابة كافة منتسبيها إلى تجديد اشتراكات عضوياتهم وتصويب أوضاعهم وفق ما نص عليه النظام الداخلي، وحرصا على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية، كما دعت كافة الصحفيين غير المنتسبين للنقابة إلى الانتساب إليها وفق النظام الداخلي والأصول.





رام الله - دنيا الوطنقررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عقد أعمال المؤتمر العام في التاسع والعاشر من كانون الأول المقبل، وإجراء انتخابات النقابة.