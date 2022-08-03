شؤون فلسطينية

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا

عياش يعلن عن موعد افتتاح المسجد الرابع الذي شيده على نفقته في رومانيا
عياش برفقة الرئيس ومحمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
استقبل محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني، مفتى
رومانيا يوسف موراد فى مكتبه بالعاصمة "بوخارست".

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة التحضيرات الجارية لموعد افتتاح المسجد الرابع لدولة فلسطين في رومانيا تحت رعاية الرئيس محمود عباس الشهر المقبل.

وتطرق عياش إلى أوضاع الجالية المسلمة في رومانيا والصعوبات التي تواجهها والعمل على تقديم المساعدة لها.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مفتي رومانيا في تعزيز العلاقات الدينية بين فلسطين ورومانيا في جميع المجالات.

وبدوره، أشاد مفتي رومانيا بالدور الكبير الذي يقوم به عياش في خدمة أبناء الجالية المسلمة وكذلك بناء العديد من المساجد في مختلف أنحاء رومانيا وعلى نفقته الخاصة.

وكان الرئيس ابو مازن قد استقبل مفتي رومانيا في زيارته الأخير لرومانيا حيت كلف قاضي القضاة محمود الهباش بالإنابة عنه لأفتتاح المسجد الرابع في رومانيا الشهر المقبل.

وحسب تعليمات الرئيس، سوف يبحث الهباش في زيارته الشهر المقبل لرومانيا جميع القضايا والصعوبات التى تواجه الجالية المسلمه والعمل على حلها وتقديم المساعدة لها قدر الإمكان.

وفي هذا الصدد أعلن عياش أن سيادة الرئيس وعد خلال اجتماعه مع مفتي رومانيا لتقديم منح لأبناء الجالية المسلمة في رومانيا لتعلم القرآن واللغه العربية في فلسطين.

كما أعلن عياش عن زيارة مرتقبة لمفتي رومانيا إلى دولة فلسطين قريبا والذي سيجتمع خلالها مع الرئيس ابو مازن

ومن الجدير ذكره، أن المساجد الأربعة التي أقيمت في رومانيا شيدت على نفقه رجل الأعمال الفلسطينى محمد عياش وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس.

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