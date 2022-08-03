شؤون فلسطينية

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها

حزب الشعب يؤكد تضامنه مع الصين في مواجهة المواقف الأمريكية المعادية لها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبر حزب (الشعب) الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل مع جمهورية الصين، شعباَ وقيادة وحزباَ في مواجهة السياسات الأمريكية المعادية للشعوب، والتي تستهدف اليوم مكانة وقوة الصين السياسية والاقتصادية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وقال الحزب: "إننا ندين بشدة السياسات والمواقف الأمريكية المعادية لجمهورية الصين الشعبية، وكل المساعي والتصرفات الاستفزازية التي تستهدف التدخل في شؤون الصين الداخلية
والنيل من وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وحقوقها ومكانتها الإقليمية والدولية".

وأكد على حق الصين في الدفاع عن سيادتها ومصالحها على الصعد كافة، ومواجهة أية أعمال تخريبية أو عدائية لها، أو تشكل تهديداَ لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وختم الحزب بيانه، بالقول: إن "حزب الشعب الفلسطيني وعموم شعبنا وهو يؤكد وقوفه إلى جانب الرفاق والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية في مواجهة العنجهية والاستفزازات والتهديدات الأمريكية، وفي الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، فإنه وكل قوى شعبنا، يثمن عالياَ مواقف الصين الثابتة والمبدئية ودعمها لنضال
وحقوق شعبنا الفلسطيني في المجالات والمحافل كافة".

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