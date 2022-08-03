إعلام إسرائيلي: تقرّر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر

وفي السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إنه "بالتزامن مع ضغوط مصر، لجأت إسرائيل أيضاً إلى قطر للتدخل في محاولة لتهدئة التوتر مع غزة".



كما وأصدرت بلدية (سديروت) إشعارًا للسكان، قالت فيه، إنه "وفقًا لتقييم الوضع الذي حدث هذا المساء في الجيش، نعلمكم أنه سيتم غداً الخميس أيضًا إغلاق الطرق السريعة في كلا الاتجاهين".



وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن "وقف نشاط القطار كان بسبب تحذير محدد بأنه سيكون هدفا لهجوم من غزة بنيران مضادة للدروع".



ونقلت القناة قول مسؤول أمني بأن "القيود في غلاف غزة ستستمر غدًا أيضًا حتى تصبح الصورة أكثر وضوحًا من خلال الوسطاء المصريين".



وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قد ناقش خلال اليوم، مع قادة الأمن ورئيس (الشاباك) ورئيس أركان الاحتلال ورئيس الأمن القومي الوضع الأمني في الجنوب، خلال اجتماع لـ (كابينيت).



وكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن المجلس الوزاري المصغر انعقد اليوم الأربعاء، وتم تقييم الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة بخصوص سكان غلاف غزة.



ووفقا للصحيفة، فإن لابيد سيواصل تلقي تحديثات منتظمة للوضع في غلاف غزة ويعقد مناقشات على مدار اليوم.



وأفادت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، بأن الجانب الاسرائيلي أبلغهم بقرار استمرار إغلاق معبر (كرم أبو سالم) ليوم غدٍ الخميس.



ويشار إلى أن غلاف غزة يشهد حالة تشديد أمني من قبل الاحتلال خشية من تصعيد محتمل من قب المقاومة الفلسطينية رداً على أحداث الضفة الغربية اعتقال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعيد.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن (كابينت) قرّر في ختام جلسته التقييمية للأوضاع الأخيرة، تمديد حالة التأهب الأمني في منطقة غلاف غزة ليوم آخر.وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إنه "في ختام تقييم جديد للوضع، تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".ومن جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (والا) الإسرائيلي، إنه "يتم إجراء تقييم للوضع الأمني كل ساعتين تقريبًا حول حالة التأهب في غلاف غزة"، مضيفًا بأن "غداً الخميس سيجري تقييم كبير للوضع الأمني بقيادة بيني غانتس ورؤساء الهيئات".ونقل موقع (والا)، قول مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلة، وشاركوا في اجتماع (كابينت) اليوم، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية وحتى إلى عدة أيام من القتال".