القوى الوطنية تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا باعتقال محافظ القدس

رام الله - دنيا الوطننظمت القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات الشعبية في محافظة القدس، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع عدنان غيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح).جاء ذلك، رفضًا وتنديدًا بإجراءات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته المستمرة بحق الكل الفلسطيني في القدس والقيادات الوطنيةوعلى رأسهم عدنان غيث.وأكد المشاركون في الوقفة دعمهم وإسنادهم لمدينة القدس وقياداتها الوطنية ومؤسساتها ومقدساتها، وشدد المشاركون على أن الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا وقياداته لن تفت من عضده، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى دحر هذا الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس عاصمتنا الأبدية.