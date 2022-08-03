"التربية" تندد بإخطار الاحتلال لمدرسة شعب البطم في يطا
نددت وزارة التربية والتعليم بإخطار سلطات الاحتلال، اليوم، لمدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة في تربية يطا، والواقعة في منطقة المسافر.
وأكدت الوزارة أن إخطار الهدم يأتي ضمن حملة احتلالية تستهدف التعليم في منطقة مسافر يطا، وتمس حق الطلبة في التعليم؛ وهو حق كفلته القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة.
ودعت إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية، واتخاذ
موقف حازم إزاء ما يحصل من اعتداءات وانتهاكات وجرائم بحق قطاع التعليم، والعمل على توفير الحماية والمناصرة لهذا القطاع.
يشار إلى أن المدرسة تخدم حوالي 45 طالباً من الصفوف الأول وحتى العاشر، وخمسة أطفال من الروضة التابعة لها.
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