طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكوميةوقد قررت اللجنة خلال جلستها، اعتماد تعيين خريجي كلية الرباط الجامعية لهذا العام، ضمن صفوف وزارة الداخلية والأمن الوطني.كما ووافقت على تنسيب أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، ورفعه للمجلس التشريعي للمصادقة، و اعتماد تكليف عميد للمعهد العالي للقضاء، بناءً على تنسيب وزارة العدل.وأوعزت بالموافقة على تمدید کشف انتظار مسابقة التشغیل المؤقت للعام 2021م بوزارة الداخلیة والأمن الوطني لمدة عام، تنتهي بتاریخ 01-12-2023م.وأقرت اللجنة خلال جلستها الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الحكم المحلي بصرف مبلغ مالي لدعم البلديات واعتماد توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع المعلمين المرضى في وزارة التربية والتعليم العالي.وقررت المصادقة على المشاريع والمبادرات المقدمة من الهيئة العامة للشباب والثقافة، لدعم قطاع الشباب.كما واعتمدت توصيات الدراسة المقدمة لتطوير مهنة التمريض المتخصص بوزارة الصحة.وأقرت تقديم منحة مالية لمدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة ملف الأكاديميين في الجامعات الحكومية.وقرّرت اعتماد التوصیات الختامية للجنة الفنیة الخاصة بتقییم أداء البلدیات 2022م، وتکلیف وزارة الحكم المحلي بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقريرووافقت اللجنة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.