ماجدة المصري: كل الدعم لنضال المحامين الفلسطينين

رام الله - دنيا الوطنأكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومسؤولة إقليم الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، في الاعتصام الحاشد للمحامين في جنين في كلمة ألقتها، دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين.وقالت المصري: "إن ذلك له انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وباعتباره انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".وتابعت:"إننا ندعوا إلى تأجيل النظر ووقف العمل بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها".واعتبرت المصري، إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية، من شأنها أن تترك انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي والسلم الأهلي، بالاضافة إلى اعتبار القرارات بقانون تُمثِّل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.ودعت إلى البدء بحوار على قاعدة توقف السلطة التنفيذية عن اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها أن تؤدي الى مزيد من الاستعصاء، وأكدت أن المجلس التشريعي وحده هو صاحب الصلاحية والاختصاص الأصيل المخول بتعديل أية قوانين.كما قالت المصري: "من الضروري تشكيل لجنة لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين والقوى الوطنية، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية، ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي".وأشادت بوحدة المحامين في المعركة التي يخوضوها، وبالتفاف المجنمع المدني والاتحادات النقابية لما لمطالبهم من تأثير على الحياة الديمقراطية للمجتمع وعلى النظام السياسي الفلسطيني.