صبري يحذّرمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بمحيط باب المغاربة

رام الله - دنيا الوطنحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأوقاف الإسلامية، والعمل من أجل إزالتها في محيط باب المغاربة.واستنكر صبري أي عدوان يمارسه الاحتلال عند باب المغاربة، معبرًا عن رفضه لأي عدوان يمس بالمسجد الأقصى وباحاته.وأوضح أن الوضع في المسجد الأقصى يزداد خطورة بسبب ممارسات الاحتلال بحقه.ودعا الشعب الفلسطيني في كافة المدن إلى شد الرحال للمسجد الأقصى للصلاة والمكوث فيه، لصد أي عدوان.وطالب الجميع بالحراك السياسي وحث الدول العربية والإسلامية للضغط على الكيان، حتى يتراجع عن مخططاته بحق الأقصى وسياسة العدوان على المقدسات الإسلامية.وكانت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف حذرت من الدعوات التحريضية المستمرة بالغة الخطورة الصادرة على المواقع التابعة لما تسمى جماعات الهيكل المزعوم، والتي نشرت مؤخرا مخططا جديدا وخطيرا تطالب فيه بتوسيع باب المغاربة، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد أكبر.