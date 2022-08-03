شؤون فلسطينية

(أمان) يطالب بضرورة تحييد خدمات الصحة بغزة عن التجاذبات السياسية

(أمان) يطالب بضرورة تحييد خدمات الصحة بغزة عن التجاذبات السياسية
مستشفى كمال عدوان
رام الله - دنيا الوطن
طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، إدارة الخدمات الطبية العسكرية بتقديم توضيح حول دقة المعلومات المنشورة التي تم تداولها والتي تفيد بانسحاب الطاقم الطبي من عدد من مستشفيات الخدمات الطبية العكسرية في قطاع غزة وعدم مزاولة مهامهم.

جاء ذلك بعد المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية والمحلية في قطاع غزة بشأن انسحاب (42) من الكادر الطبي في تخصصات مختلفة، ممن يتبعون لإدارة الخدمات الطبية العسكرية في رام الله من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بمحافظة شمال القطاع، والمستشفى الجزائري في محافظة خانيونس، وعيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح دون توضيح أي أسباب.

كما وطالب (أمان)، بتوضيح التعليمات التي تلقوها من هيئة الإدارة والتنظيم للخدمات الطبية العسكرية، ومعرفة أسباب الانسحاب الموجبة لذلك حسب المعلومات المتداولة.

وفي رسالته إلى اللواء طبيب ميسون البنا، مدير عام الخدمات الطبية العسكرية؛ دعا ائتلاف (أمان) إلى إعادة النظر في الانسحاب – إن صحّ- كونه يمس حياة المواطنين.

وأكد (أمان) على ضرورة تحييد خدمات الصحة عن التجاذبات السياسية، لما لذلك من تأثير سلبي على تلقي المواطنين لخدمات الرعاية الصحية وحرمان العديدين من تلقي العلاج، إلى جانب تأجيل مواعيد عمليات جراحية لمرضى على إثر ذلك، خاصة في ظل تدهور القطاع الصحي في قطاع غزة وفي ظل استمرار انتشار جائحة كورونا.

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