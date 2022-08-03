مع قرب بدء العام الدراسي.. المعلمون يعلنون عن إضراب جديد







رام الله - دنيا الوطنأعلن منبر المعلمين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عن بدء الإضراب من جديد بالتزامن مع بدء العام الدراسي بتاريخ 29/8/20022.وقال منبر المعلمين، خلال منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، إننا "نعلن بدء الإضراب من تاريخ 2022/8/29 من الطابور الصباحي ، مع الإلتزام بعدم التوقيع على أي كتاب مهما كان، ومقاطعة إجراءات افتتاح العام الدراسي".وأضاف: "نحمل الحكومة مسؤولية ضياع وتعطل بدء العملية التعليمية اذ أنها استخدمت سياسة المماطلة والتجاهل لمطالب المعلمين".وتابع: "نناشد أولياء الأمور بالضغط على الحكومة للوقوف عند مسؤولياتها تجاه المعلمين".