(كابينيت) يناقش الوضع الأمني في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قادة الأمن ورئيس "الشاباك" ورئيس الأركان ورئيس الأمن القومي الوضع الأمني في الجنوب، خلال اجتماع لـ (كابينيت).وكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن المجلس الوزاري المصغر انعقد اليوم الأربعاء، وتم تقييم الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة بخصوص سكان غلاف غزة.ووفقا للصحيفة، فإن لابيد سيواصل تلقي تحديثات منتظمة للوضع في غلاف غزة ويعقد مناقشات على مدار اليوم.يشار إلى أن غلاف غزة يشهد حالة تشديد أمني من قبل الاحتلال خشية من تصعيد محتمل من قب المقاومة الفلسطينية رداً على أحداث الضفة الغربية اعتقال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعيد.