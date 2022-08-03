الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو لدعم السلطة في حملة التطعيم ضد "كورونا"

قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات "كورونا" المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والتي تم شراؤها من قبل الحكومة الفلسطينية.





وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سداد تكاليف شراء لقاحات "كورونا" سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب، كما سيدعمها بشكل خاص في الاستجابة للوباء، الذي لا يزال موجودًا، مع تخفيف أعبائه المالية وعواقبه.



وأوضحت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، "لقد كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الدولية للحد من الوباء من خلال ضمان الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في فلسطين.





وساهم الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، من خلال المساهمة في المبادرة العالمية 'COVAX' التي استفادت منها فلسطين، وأيضا من خلال الدعم بقيمة 20 مليون يورو لحملة التطعيم الفلسطينية ضد "كورونا"، كدعم مالي مباشر".





رام الله - دنيا الوطن