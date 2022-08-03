الطالبة شهد المشوخي تناشد تناشد الرئيس محمودج عباس ودولة رئيس الوزراء لتيسير خروجها للضفة

















رام الله - دنيا الوطنناشدت الطالبة شهد عبد القادر المشوخي من مدينة رفح والحاصلة على معدل 97% في الفرع الأدبي، سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتيه ومعالي اللواء توفيق الطيراوي ومعالي الوزير حسين الشيخ لتيسير وتسهيل انتقالها من غزة إلى الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون/ إيرز للالتحاق بكلية القانون والعلوم الأمنية والعسكرية في جامعة الاستقلال.وقالت المشوخي أنها تواجه صعوبات في تنقلها من قطاع غزة للضفة الغربية والالتحاق بمقاعد الدراسة بكلية القانون والعلوم العسكرية وذلك لكونها تناسب ميولها ورغباتها.وأضافت: أسعى من خلال هذا التخصص أن أشق مشواري في الحياة وأحقق حلمي في خدمة وطني وأبناء شعبي.رقم التواصل:0592549799