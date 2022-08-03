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شؤون فلسطينية

بسبب الوضع الأمني بالغلاف.. غانتس يهدد غزة

بسبب الوضع الأمني بالغلاف.. غانتس يهدد غزة
وزير الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وسكانه، في حال عدم عودة الحياة الطبيعية إلى غلاف غزة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وعلق غانتس على التطورات الميدانية التي تشهدها مناطق غلاف غزة، في الفترة الحالية بسبب الأمنية المشددة التي يفرضها الجيش.

وهدد غانتس قطاع غزة بالقول "إذا لم يكن ممكنا العودة إلى روتين الحياة الطبيعية في غلاف غزة، فلن تكون هناك حياة طبيعية داخل غزة أيضًا".

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