بسبب الوضع الأمني بالغلاف.. غانتس يهدد غزة

حذر وزير الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وسكانه، في حال عدم عودة الحياة الطبيعية إلى غلاف غزة خلال الفترة الحالية والمقبلة.





وعلق غانتس على التطورات الميدانية التي تشهدها مناطق غلاف غزة، في الفترة الحالية بسبب الأمنية المشددة التي يفرضها الجيش.



وهدد غانتس قطاع غزة بالقول "إذا لم يكن ممكنا العودة إلى روتين الحياة الطبيعية في غلاف غزة، فلن تكون هناك حياة طبيعية داخل غزة أيضًا".





رام الله - دنيا الوطن