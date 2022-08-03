شؤون فلسطينية

أول فصيل فلسطيني يرد على دعوة الرئيس الجزائري لاستئناف الحوار

أول فصيل فلسطيني يرد على دعوة الرئيس الجزائري لاستئناف الحوار
الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر، عشية انعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائرية.

وقالت الجبهة في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الدعوة لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني، تأتي في ظرف سياسي شديد الحساسية، يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات كبرى، ستكون لها تداعياتها على العديد من القضايا الكبرى في المنطقة، في المقدمة القضية الفلسطينية ومستقبل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة "استعدادها الدائم للإسهام في تقديم العبارات والأفكار والاقتراحات البناءة، بما يوفر الظروف المناسبة لإنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية، وإصلاح أوضاع مؤسساتنا الوطنية في م. ت. ف. والسلطة الفلسطينية، عبر الاقتراع الشامل بنظام التمثيل النسبي الكامل".

وقالت الجبهة: "إن مبادرتها لإنهاء الانقسام ما زالت على طاولة الحوار وجاهزة للتطوير، بما يستجيب للمستجدات السياسية الدولية والإقليمية والفلسطينية".

وأكدت على ضرورة التجاوب مع المبادرة الجزائرية، التي تتكامل مع الجهد المصري، بما يخدم مصالح شعبنا وقضيته، مع الامتنان الأخوي العميق للجزائر والقاهرة .

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