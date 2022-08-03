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الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وفي بيان بها، قالت الخارجية السعودية: "تثمن المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل".

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد شددت الخارجية على "موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق"، مؤكدة أن "الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

وأكدت "أهمية التزام الحوثيين (جماعة "أنصار الله") ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".

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