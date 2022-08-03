شؤون فلسطينية

التربية بغزة ترد عبر "دنيا الوطن" على مطالبات إعادة تصحيح ورصد نتائج الثانوية العامة

التربية بغزة ترد عبر "دنيا الوطن" على مطالبات إعادة تصحيح ورصد نتائج الثانوية العامة
فرحة طلاب الثانوية العامة
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
عبر عدد من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة وذووهم عن استيائهم من النتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع الجاري، مشككين في نتائجهم التي حصلوا عليها.

وطالب عدد من الطلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، بفتح باب المراجعة لإعادة تصحيح ورصد درجاتهم (المتدنية) التي حصلوا عليها، حسب قولهم.

بدورها، ردت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة على هذه المطالبات على لسان مدير عام العلاقات العامة أحمد عايش النجار، الذي أكد استحالة حدوث أي خطأ سواء في عملية تصحيح أوراق الامتحانات أو حتى عملية رصد العلامات.

وقال النجار في حديث مع "دنيا الوطن" إن عملية التصحيح والتدقيق والرصد للدرجات تمر عبر عدة لجان وأكثر من 22 موظفاً مختصاً في هذا المجال، بحيث يتم مراجعتها لأكثر من مرة.

وشدد على أن نسبة حدوث أي خطأ في مرحلة من هذه المراحل هي 0% بسبب كفاءة اللجان التي يتم اختيارها بعناية شديدة، وكذلك تصحيح الأوراق أكثر من مرة، مشيراً إلى أن خطوة فتح باب المراجعة من قبل الطلاب أمر غير وارد بالمطلق.

وأرجع النجار السبب في رفض المراجعة إلى العمل بقانون دولة فلسطين الذي وضعه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس التشريعي والخاص بموضوع مراجعة امتحانات الثانوية العامة عقب إعلان النتائج في كافة المناطق؛ القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة والشتات.

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