غزة: المحكمة العسكرية تمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة - التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم.وأوضحت المحكمة العسكرية أن المتهمين هم حمادة موسى محمود أبو عصعوص، ويحمل هوية رقم (804406288)، والمتهم يوسف محمد صالح الديري، هوية رقم (400653656)، وهما من سكان غزة الصبرة شارع المغربي، والمتهم علاء عودة محمد أبو شلوف، ويحمل هوية رقم (400191128) ،سكان رفح.وأشارت إلى إمهال المتهمين الـ 13 أيام من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري، مشددةً على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وقالت أنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة