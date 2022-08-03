الدفاع التايوانية: سنرد على أي خرق لسيادتنا

في تصريحات لها،



وشددت الخارجية التايوانية أن تايوان "بلد مستقل لا ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية"، وشددت على تحركات الصين تشكل تحديا للنظام الدولي.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد ، جاء ذلك بعد انتهاك المناورات الصينية المجال الإقليمي للجزيرة.وبينت وزارة الدفاعأن المناورات الصينية "انتهكت سيادتهم بشكل سافر، مضيفة إلى أنها ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة"، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية .وقالت الوزارة إن "الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة المناورات "الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية والقانون الدولي".وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أن تايبيه ستبقى على اتصال وثيق مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن القوانين والأوامر الدولية.