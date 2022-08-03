وسائل إعلام إسرائيلية: شرطة الاحتلال تنهي استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قيام شرطة الاحتلال بإنهاءاستعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين الأسير في غزة.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "الشرطة أنهت استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين الأسير في غزة".
وأضافت: ستنطلق الساعة 9:00 صبا ح اليوم من منزل العائلة في كفار سابا وستستمر حتى يوم الجمعة وصولا إلى الحدود مع قطاع غزة.
وأشارت إلى أن المسيرة ستمر على الطريق السريع 4 من مفترق (رعنانا) إلى مفترق (ياد مردخاي) ومن هناك إلى حاجز بيت حانون/ إيرز يوم الجمعة.
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