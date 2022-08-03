وسائل إعلام إسرائيلية: شرطة الاحتلال تنهي استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين





وأضافت: ستنطلق الساعة 9:00 صبا ح اليوم من منزل العائلة في كفار سابا وستستمر حتى يوم الجمعة وصولا إلى الحدود مع قطاع غزة.





وأشارت إلى أن المسيرة ستمر على الطريق السريع 4 من مفترق (رعنانا) إلى مفترق (ياد مردخاي) ومن هناك إلى حاجز بيت حانون/ إيرز يوم الجمعة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قيام شرطة الاحتلال بإنهاءاستعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين الأسير في غزة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "الشرطة أنهت استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين الأسير في غزة".