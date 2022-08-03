مجدلاني يكشف مستجدات مخصصات الشؤون وموعد صرف الدفعة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية، وغزة.وقال مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إن مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخيرة سيخصص دفعة منها لشيكات الشؤون الاجتماعية، مبيناً أنها لم تدخل حسابات الوزارة بعد.وأوضح أن المساعدات الخاصة بالشؤون تنقسم لدفعتين، الأولى من المفترض أن تكون هذا الشهر، ولكنها حتى الآن لم تدخل حسابات وزارة المالية، والدفعة الثانية في شهر ديسمبر المقبل"وأفاد مجدلاني بأنهم سيقومون بصرف مخصصات الشؤون، الشهر المقبل في حال وصلتهم مساعدات الاتحاد خلال الشهر الجاري.وبين الوزير مجدلاني أن الوزارة أنهت إعداد القوائم، وتحديث البيانات، بشكل كامل بالضفة الغربية، والعمل ما زال جارٍ في قطاع غزة.ولفت إلى أنه ستكون مطلع الأسبوع القادم قاعدة البيانات للأسر المستفيدة جاهزة، والتي ستقدم للاتحاد الأوروبي الذي هو بحاجة إلى 3 أسابيع لفحصها، متوقعاً أن يتم صرف مخصصات الشؤون مطلع الشهر المقبل".وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان تحدث لـ "دنيا الوطن" أمس بخصوص دفعة مخصصات الشؤون الاجتماعية التي سيحولها الاتحاد الأوروبي.وبين عثمان أنه سيتم تحويل هذه الدفعة قبل نهاية الشهر الجاري لخزينة السلطة، لافتاً أن الحكومة هي التي تعلن عن موعد الصرف.وأشار إلى أنه وبحسب المعمول به سابقاً، فإن الحكومة الفلسطينية تقوم بجدولة هذه الدفعة بشكل سريع وتجهيزها للصرف على الأسر المستفيدة.