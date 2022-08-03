مباشر | مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الصينية

دولي

إيران تعقب على زيارة بيلوسي لتايوان

إيران تعقب على زيارة بيلوسي لتايوان
ايران
رام الله - دنيا الوطن

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان يوم أمس الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن موقف طهران من زيارة مسؤول أمريكي إلى تايوان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن "احترام السيادة الوطنية للدول يأتي ضمن المبادئ الأساسية المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن البند الثاني منه يحذر الدول الأعضاء من أي سلوك قد يمس وحدة الأراضي والاستقلال السياسي لسائر البلدان".

وتابع كنعاني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانطلاقا من ثوابتها في السياسة الخارجية، تلتزم باحترام وحدة أراضي الدول الأخرى، وفي هذا الإطار، فإن دعم سياسة الصين الواحدة يشكل أمرا بديهيا"، معتبرا أن السلوك الاستفزازي الأخير من جانب المسؤولين الأمريكيين، والتدخل في شؤون جمهورية الصين الشعبية وانتهاكهم لوحدة اراضي هذا البلد، يعد "أحد نماذج التدخلات الأمريكية في شؤون المناطق والدول المختلفة بالعالم، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى الفوضى وتأجيج الخلافات، وعليه فإنه إجراء مدان".

وأردف: "النزعات الأحادية ونقض القوانين والتعهدات الدولية، تحول اليوم إلى أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، وخير دليل على عدم التزام واشنطن بتعهداتها هو انسحابها من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وفرضها أنواع الحظر اللا إنساني وغير الشرعي ضد الشعب الإيراني".


أخبار ذات صلة

الدفاع التايوانية: سنرد على أي خرق لسيادتنا

الدفاع التايوانية: سنرد على أي خرق لسيادتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: شرطة الاحتلال تنهي استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين

وسائل إعلام إسرائيلية: شرطة الاحتلال تنهي استعداداتها لتأمين مسيرة عائلة الضابط هدار غولدين

بعد استمرار الإغلاق... ازدحامات مرورية هائلة تشهدها طرق بلدية غلاف غزة

بعد استمرار الإغلاق... ازدحامات مرورية هائلة تشهدها طرق بلدية غلاف غزة

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

عضو (كنيست) يؤسس حزبًا جديدًا باسم &#34;إسرائيل الحرة&#34;

عضو (كنيست) يؤسس حزبًا جديدًا باسم "إسرائيل الحرة"

عقب زيارة بيلوسي.. الصين: سنبدأ عمليات عسكرية محددة في جزيرة تايوان

عقب زيارة بيلوسي.. الصين: سنبدأ عمليات عسكرية محددة في جزيرة تايوان

شاهد: لحظة وصول بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية

شاهد: لحظة وصول بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية

القيادة الجنوبية للجيش تقرر البقاء على الوضع الراهن.. ونشر غرف محصنة بغلاف غزة

القيادة الجنوبية للجيش تقرر البقاء على الوضع الراهن.. ونشر غرف محصنة بغلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

منوعات

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب