عاجل

  • مجدلاني: سنصرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون في شهر ديسمبر المقبل عقب وصول مساهمة الاتحاد الأوروبي

  • مجدلاني: سنصرف مخصصات الشؤون الشهر المقبل حال وصلت مساعدات الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.

مباشر | مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الصينية

شؤون فلسطينية

مضرب منذ 143 يوماً.. الأسير عواودة يواجه خطر الموت

مضرب منذ 143 يوماً.. الأسير عواودة يواجه خطر الموت
الأسير عواودة
رام الله - دنيا الوطن

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 143 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

وحذّر نادي الأسير، أن الأسير عواودة يواجه خطر الموت في عيادة سجن "الرملة"، في ظل عدم وجود حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته.

وأوضح أن الأسير عواودة يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة. وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.




أخبار ذات صلة

مجدلاني يكشف مستجدات مخصصات الشؤون وموعد صرف الدفعة المقبلة

مجدلاني يكشف مستجدات مخصصات الشؤون وموعد صرف الدفعة المقبلة

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

الاحتلال يواصل إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني

الاحتلال يواصل إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني

(بالأسماء): حملة اعتقالات واسعة شنها الاحتلال في معظم محافظات الضفة

(بالأسماء): حملة اعتقالات واسعة شنها الاحتلال في معظم محافظات الضفة

تعرف على أسعار الخضراوات في قطاع غزة لليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخضراوات في قطاع غزة لليوم الأربعاء

طقس فلسطين.. تواصل ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين.. تواصل ارتفاع درجات الحرارة

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

منوعات

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

أنجلينا جولي تحتفل بدخول ابنتها الكبرى (زهرة) للجامعة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

فيديو: النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحتفل بزواجها بطريقة طريفة

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع محمد رمضان في اليونان

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب