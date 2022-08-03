بعد استمرار الإغلاق... ازدحامات مرورية هائلة تشهدها طرق بلدية غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك ازدحام مروري هائلة في الطرق التابعة لبلدية غلاف غزة.وقال مراسل القناة (14) الإسرائيلية أرئيل عيدان، إنه وبعد إغلاق الطرق ضمن حالة التأهب لأي خطر قد يأتي من المنطقة الجنوبية، شهدت طرق بلدية غلاف غزة ازدحام واختناقات مرورية هائلة.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة.وقال المتحدث، إن ذلك، جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، على إثر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بسام السعدي.كما تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة العمال حتى إشعار آخر.